Kilis’te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kilis katmeri, iftar sofralarından sonra aranan tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru, bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.

İHA'nın haberine göre, Bekan ailesi, 3 kuşaktır yaptıkları katmer ile mesleklerinde ustalaştı.

Kilis ve yöresinde tatlının yüzyıllardır vazgeçilmez bir damak zevki olduğunu söyleyen aile, "2015 yılında Kilis katmeri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Katmer tatlıların imparatoru olarak bilinir. Katmerin Kilis adına tescili yapılmıştır. Hamuru incecik adeta zar gibi açıldıktan sonra içerisine Kilis’teki koyun ile ineklerin kaynamış sütünün üzerinden kaymakları alınır. Bu kaymaklar katmerin hamurunun içerisine konulur. Tereyağında kızartıldıktan sonra üzerine şekerden yapılan şerbet, pudra şekeri ve bol fıstık atılır, sıcak olarak tüketilir. Gaziantep katmeri ile Kilis katmeri arasında fark vardır. Gaziantep katmeri kahvaltıda tüketilir. Kilis katmeri tatlı olarak tüketilir, yapılışı da birbirinden farklıdır, içerisindeki malzeme de farklıdır" diye konuştu