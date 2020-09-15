Tatilde akılalmaz olay! 40 dikiş atıldı! Pitbull dehşeti!

DHA

Antalya'da, 5 Eylül'de Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesindeki bir aparta tatil için giden Gökhan Diker (39) arkadaşı Musa Çevik (40) ile birlikte tatil için otele yerleşti. İki arkadaş aynı gün akşam saatlerinde gezinti yapmaya karar verdi. Gökhan Diker arkadaşından önce odasından inerek otelin bahçesinde beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre apartın girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslenen pitbull cinsi 2 köpek serbest kaldı ve Gökhan Diker'e saldırdı.

VÜCUDUNA 40 DİKİŞ ATILDI

DHA'da yer alan habere göre köpeklerle yaklaşık 10 dakika mücadele eden Gökhan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından ısırılarak, yaralandı. Gökhan Diker, durumu fark eden arkadaşı Musa Çevik sayesinde kurtuldu. Daha sonra yine arkadaşı tarafından özel araçla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gökhan Diker'e burada yaralarına 40 dikiş atılarak 100 de iğne vuruldu. Diker, tedavisinin ardından taburcu olurken, işletme ve köpeklerin sahibi Y.Ş. hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

"BİR ÇOCUK YA DA KADIN ÖLEBİLİRDİ"

Diker yaşadıklarını şöyle anlattı: "5 Eylül'de tatile gittim. Arkadaşımı otelin bahçesinde bekliyordum. Otelin köpeği olan 2 pitbull bir anda üzerime saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerini ısırdı. Otelin sahibi kafesinden köpekleri bıraktığı gibi üzerime saldırdılar. Yüzümü kolladım, yüzüme gelmesin diye. Arkadaşım 'Gökhan, Gökhan' diye bana seslenince bu sefer köpekler ona yöneldi, ben o şekilde kurtuldum. Bu bir çocuk ya da kadın olabilirdi ve ölebilirlerdi. Çok zor bir duruma geldim. Arkadaşım aşağı indi, beni kurtararak hemen arabaya aldı ve hastaneye gittik. Hastanede iğneler vuruldu. Vücuduma 100 tane, her bir dikiş yerime iğne vuruldu. Şu anda 40 tane de dikişim var" dedi.

"KÖPEKLERİ ÇOBAN KÖPEĞİ OLARAK BİLDİRMİŞLER"

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu anlatan Gökhan Diker, "Şu anda halen daha korkusu var ve psikolojik tedavi görüyorum. Gece dışarı korkumdan çıkamadım. Olayla ilgili dava açtım. Hatta dün avukatım aradı, olayın yaşandığı otele polislerle gittiğimiz halde olay yerinden ifadeleri dahi alınmamış ve olayla ilgili tutanak dahi tutulmamış. Bana saldıran köpekleri çoban köpeği olarak bildirmişler" diye konuştu.

"BENİM KONTROLÜM DIŞINDA OLDU"

Köpeklerin sahibi ve otelin işletmecisi Y.Ş. ise olayın ardından polise verdiği ifadesinde, "Çoban köpeklerini gezdiriyordum ve köpeklerim bir anda elimden kurtuldu ve Gökhan Diker isimli şahsa saldırdı. Ben şahsın yanına gidinceye kadar köpeğimin birisi Diker'i ısırdı. Ben de hızlı bir şekilde şahsın yanına gidip, köpeğimi aldım. Herhangi bir kastım yoktur, olay tamamen benim kontrolüm dışında oldu. Gökhan Diker'in ne kadar zararı varsa karşılayacağım, benim bu olayla ilgili bir şikayetim yoktur" dedi.



İSTANBUL'DA KEDİYİ PARÇALAMIŞTI

İstanbul Beşiktaş'ta geçen hafta yakaladığı kediyi parçalayan pitbulla sahibi engel olamamış, olaya müdahale etmek isteyen bir kişi yaralanmış ve köpeğin sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Opera Bölümü son sınıf öğrencisi Ç.K.'ya 9 bin 563 TL idari para cezası kesilmişti.

Olay özellikle sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken Pitbull ise Beşiktaş Belediyesi ekiplerince sahibinden alınmıştı.