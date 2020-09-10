'Sahipsiz' vahşetine ceza!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Yaşanan acı olaylarla birlikte beslenmesi yıllardır tartışılan pitbull cinsi köpeği, Whatsapp hattımıza gelen kan donduran görüntülerle Habertürk dün bir kez daha gündeme getirmişti. İstanbul'un göbeği Beşiktaş'taki kan donduran görüntülerde, pitbull cinsi köpek, bir kediyi parçaladı. Ne köpeği gezdiren kişinin ne de çevredekilerin müdahale edemediği olay büyük tepki çekti.

POLİS KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Haberimizin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün aralarında iki sağlık personelinin de bulunduğu MOBİVET ekibi, acı görüntüyü ihbar kabul edip, hemen olay yerine gitti. Ekipler, esnafla görüşmelerine rağmen Pitbull'un sahibini bulamadı. Beklenen haber, akşam saatlerinde Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'nden geldi. Belediye ekipleri, polisle birlikte kimlik ve adresleri tespit edilen şahısların evine gitti.



İDARİ İŞLEM VE PARA CEZASI

Mendil satıcısı 68 yaşındaki R.Ü.Ç.'nin elinden yaralanıp, şikâyetçi olduğu olayla ilgili yapılan operasyonda, köpeği videoda gezdiren şahıs A.K. (24) ile sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Opera Bölümü son sınıf öğrencisi Ç.K. (29) ikametlerinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden A.K. hakkında "Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakma" suçundan adli işlem başlatıldı. Köpek Sahibi Ç.K.'ye ise, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 9 bin 563 TL idari para cezası verildi. Kediyi parçalan pitbull ise, Beşiktaş Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SAHİPLENDİRİLMESİ YASAK OLAN 4 TÜRDEN BİRİ

Pitbull, 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahiplendirilmesi yasak 4 köpek türünden biri. Kanunun 14. maddesinin 1. bendinde, Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmenin, sahiplendirilmesinin, ülkeye girişinin, satışının ve reklamını yapmanın yasak olduğuna dair hüküm bulunuyor. Bununla birlikte söz konusu maddeye Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlık makamının oluru ile oluşturulan komisyon tarafından, tehlike arz eden hayvanlara Dogo Argentino ve Fila Brasilerio ve bu ırkların melezleri de ilave edildi. Kanun kapsamında, bu tür hayvan besleyenlere idari yaptırım uygulanırken, hayvanlara da el konuluyor.