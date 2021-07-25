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DÖNÜYORLAR! Son dakika: Tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı

Tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı

Kurban Bayramı'yla birlikte 9 gün olan tatil sona eriyor. Tatilciler geri dönüş yoluna koyuldular. Türkiye'nin önemli geçiş güzargahlarında ile havalimanları ve otogarlarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

25.07.2021 - 14:16 | Güncelleme: GÜNDEM
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Kurban Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.

     

  • Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.

     

  • Marmara Ereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronela da havadan kontrol yapılıyor.

     

  • BAYRAM DÖNÜŞÜ OTOGARDA YOĞUNLUK 

    Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

  • Ailesi Kayseri'de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6'da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri'den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında.

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