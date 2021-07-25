İstanbul Havalimanı'nda dün 1061 uçuş ile 148 bin 337 yolcunun seyahat ettiği belirtildi. Türk Hava Yollarının (THY), bugün 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ile yolcu sayısına ulaşması bekleniyor.