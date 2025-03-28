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        Tatilcilere bayram öncesi caretta caretta uyarısı!

        Caretta carettalara yönelik çalışmaların yürütüldüğü Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, bayram tatili için yöreye gelen tatilcilere uyarıda bulundu. Kaska, deniz kaplumbağalarına dokunulmaması ve elle beslenilmemesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:10
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        Tatilcilere caretta caretta uyarısı!
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        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan caretta carettalara yönelik çalışmaların yürütüldüğü Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, bayram tatili için yöreye gelen tatilcilere uyarıda bulundu.

        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

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        Çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar sürüyor.

        Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişinin ağırlanması bekleniyor. Caretta carettalara ev sahipliği yapan Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Muğla'mıza bayram tatilinde gelen tatilcilerimiz caretta carettalara dokunmamalı ve elle beslememeli. Bu davranışlar canlılar için büyük stres yaratır. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekiyor. Yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır. Deniz kaplumbağalarını genelde besliyorlar, beslemeyi durdurmamız gerekiyor. Onları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Hayvan besin bulamadığında ısırabiliyor. Denizde kaplumbağa görürseniz suyun altındaki süzülüşlerini uzaktan izleyin" diye konuştu.

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        #çevre haberleri
        #bayram tatili
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