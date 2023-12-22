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        Haberler Televizyon Taşıyıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? The Transporter ne zaman çekildi?

        Taşıyıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Transporter ne zaman çekildi?

        Taşıyıcı (The Transporter) filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham'ın üstlendiği Taşıyıcı filminin senaryosu Robert Mark Kamen, Luc Besson tarafından kaleme alınmıştır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Taşıyıcı filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Taşıyıcı (The Transporter) filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 02:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 02:09
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        Taşıyıcı filminin konusu ve oyuncuları
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        Taşıyıcı filmi, 21 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Corey Yuen'in üstlendiği film Fransa'da çekilmiştir. Aksiyon türünde kaleme alınan film, 20th Century Fox imzası taşımaktadır. Peki, "Taşıyıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? The Transporter ne zaman vizyona girdi?" İşte Taşıyıcı filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        TAŞIYICI FİLMİ KONUSU

        Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir.

        TAŞIYICI FİLMİ OYUNCULARI

        Jason Statham - Frank Martin

        Shu Qi - Lai

        Matt Schulze - Darren 'Wall Street' Bettencourt

        François Berléand - Tarconi

        Ric Young - Bay Kwai

        Doug Rand - Lider

        Didier Saint Melin - Patron

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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