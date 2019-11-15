Sağlıksız beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam tarzı ve gün içerisinde alınan sıvı miktarının düşük seviyelerde olması gibi faktörler böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu faktörlerin oluşumuyla birlikte kronik hastalıklarının da tetiklediği taşlar tedavi edilmediğinde, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor. Hisar Hospital Intercontinental Üroloji Bölümü Uzmanı Dr. Basri Çakıroğlu, böbrek taşına neden olabilen faktörler hakkında bilgi veriyor.

KRONİK HASTALIKLAR TAŞ OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİYOR

Böbrek taşı oluşumunda etkili olan faktörler “düzeltilemeyen” ve “düzeltilebilen” faktörler olarak ikiye ayrılıyor. Düzeltilemeyen faktörler; Genetik yatkınlık, yaş ve cinsiyet olarak sıralanıyor. Taş hastalığı olan hastaların ailelerinde yüzde 10 - 40 arasında değişen oranlarda taş hastalığı öyküsü bulunuyor. Düzeltilebilen faktörlerin ise coğrafi faktörler, iklim, enfeksiyon, vücut ağırlığı, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom varlığında da taş oluşum riski artış gösteriyor. İdrar yollarındaki enfeksiyon, enfeksiyon taşı oluşumuna yol açarken, yüksek vücut kitle indeksi de diğer kronik hastalıklar gibi taş hastalığına neden olabilen unsurlar arasında yer alıyor.

YÜKSEK ATEŞ VE DAYANILMAZ AĞRI EN BÜYÜK BELİRTİSİ!

Taşın bulunduğu taraftaki yan ağrısı, soruna dair en önemli belirti olarak değerlendiriliyor. Ağrı şiddetli ve bıçak saplanır tarzda olabildiği gibi uzun sürebilen ve dayanılabilen yan ağrıları şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Klinik olarak hastalarda ikinci sıklıkta görülen bulgunun idrarda kan görülmesi olduğu belirtiliyor. Bu hastalarda bulantı ve kusmaya da rastlanabiliyor. Taş hastalarında, tıkanıklığa bağlı enfeksiyonlar da sık görülüyor. Enfeksiyon çok basit formda olabileceği gibi, böbrek iltihabına bile yol açabiliyor. Bu durumlarda hasta yüksek ateş ve şiddetli yan ağrısından şikayetçi oluyor.

BESLENME TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Günümüz yaşam tarzında günlük alınan sıvı miktarı azlığı, tuzlu, posası az, kalorili beslenme şekli ve yetersiz fiziksel aktivite, sağlıkla ilgili risklerin artması anlamına geliyor. Bu durumda idrar daha asidik ve yoğun çıkıyor, taş oluşturan kristallerin miktarı artış gösteriyor. Amaca yönelik olarak, yaşam tarzı değişiklikleri ve kronik hastalıkların tedavi edilerek kontrol altında bulundurulması, taş oluşum riskini en aza indirmeye zemin hazırlıyor.

TAŞ HASTASIYSANIZ DİKKAT!

* Taş hastası olan kişiler günde 2 litre idrar çıkaracak kadar sıvı almaya özen göstermeli.

* Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmalı.

* Stresten uzak bir yaşam tarzı benimsenmeli.

* Beslenme alışkanlıklarında gerekli düzenlemeleri yaptırmalı.

* Düşürdüğü taşları düzenli takip yoluyla hekimiyle birlikte değerlendirmeli.

* 6 ayda bir idrar analizi ile ultrasonografi yaptırmalı.

* Tüm bunlara dikkat edildiği halde sık tekrar eden taş hastalığı varsa taş oluşumuna yol açan nedenleri ortaya çıkarmak için gerekli kontrol ve testleri gerçekleştirmeli.

* Ailede yaygın taş hastalığı varsa genetik incelemelerden geçmek için hekime başvurmalı.