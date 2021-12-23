Taşımalı eğitim ile ilgili bilgiler gündem oldu. Son olarak etkisi iyice artan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime ilişkin bilinmesi gereken tüm her şeyi bir araya getirdik!

Taşımalı eğitim nedir?

Taşımalı eğitim, nüfuzu az ve dağınık olan köy ve benzeri küçük yerleşim birimlerinde uygulanmaktadır. Taşımalı eğitimde zorunlu öğrenim kapsamındaki ilköğretim öğrencilerin ilçe, il gibi daha büyük yerleşim birimlerindeki merkez ilköğretim okullarına günübirlik olmak üzere taşınması ile yapılan eğitime denir.



Taşımalı eğitim ne zaman ve nasıl başladı?

1990'da 2 ilde başlayan taşımalı eğitim son 19 yılda iktidarın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da 17 bin köy okulunun kapatılmasıyla hızla arttı. 21 yılda 19 milyon 791 bin 587 çocuk taşındı.