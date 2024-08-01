'Taşıma yoluyla eğitim' Resmi Gazete'de

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Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmi okul ve kurumlara taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, eğitim müdürlüklerinde öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini, taşıma hizmetinden faydalanacakları, taşıma merkezi okul ve kurumları, taşıma hizmetinin sunulacağı okul servis araç sayısını, güzergahlarını ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulacak öğrencileri belirlemek üzere planlama komisyonu kurulacak.

REKLAM Planlama komisyonu, milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mahalli mülki idare amirinin onayı ile her yıl ocak ayı içinde oluşturulacak, hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışacak. YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI VE PANSİYONLU OKULLARA YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN KRİTERLER Komisyon; taşıma merkezi okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan, taşınması ekonomik olmayan, iklimi veya ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan yerleşim birimlerinde ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirdikten sonra taşıma hizmetinden faydalanacakları ve öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak taşıma merkezi okulları ve kurumları belirleyecek. Ayrıca, öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olacak ve 30 kilometreden fazla mesafeden taşıma yapılmayacak. Ancak can güvenliğinin olmaması, iklim koşulları ve coğrafi şartların elverişsiz olması gerekçelerinden herhangi birine bağlı olarak planlama komisyonu kararı ve mülki idare amiri onayı ile 2 kilometreden az mesafeden taşıma yapılabilecek. Taşıma merkezi okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerinde ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirilecek. Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinden can güvenliğinin olmaması, iklim koşulları ve ulaşım şartlarının elverişsiz veya taşıma maliyetinin yüksek olması gerekçelerinden birine bağlı olarak başka bir il veya ilçe sınırları içindeki taşıma merkezi okul ve kuruma taşınması; eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı tarafından düzenlenen inceleme raporu dikkate alınarak değerlendirme komisyonunca uygun görülenler hariç, ilçeler arası taşıma yapılamayacak. İhalelerin zamanında yapılamaması, ihalelere katılım sağlanmaması, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, taşımanın ekonomik olmaması ve benzeri nedenlerle taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi durumunda mülki idare amirinin onayı ile farklı eğitime erişim seçenekleri uygulanabilecek. Bu hükme ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

REKLAM YERLEŞİM BİRİMİNİN BELİRLENMESİ İÇİN KRİTERLER Öğrencisi taşınacak yerleşim biriminin belirlenmesinde, toplu taşıma hizmetinin bulunmaması, eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması şartları birlikte aranacak. Öğrencisi taşınacak okulların belirlenmesinde ise öğrenci sayısı yetersizliği nedeniyle okulun kapalı olması, okulun güçlendirmeye alınması, yeniden yapılmak üzere yıkım kararı alınması; yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması sonucu kullanılamaması şartları aranacak. Yönetmelik ile ayrıca taşıma ve yemek hizmet alımı ihalelerinde dikkat edilmesi gereken hususların geliştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması, bu kapsamda taşıma uygulaması sürecinde öğrenciler açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, ayrıca alanda yaşanan yeterli sayıda okul servis aracı bulunamaması ile araç ve sürücü yaş şartından kaynaklanan problemlerin çözülmesi amacıyla düzenlenmeler yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ HALLERLE İLGİLİ DURUMLAR Bakanlığın yeni yönetmeliği ile olağanüstü durumlarda alınacak tedbirleri belirleyen hükümler altında yer alan 'olağanüstü haller'in kapsamı genişletildi. Doğal afetler sonucu barınma yerleri zarar gören öğrencilerin taşıma uygulaması kapsamına alınması sağlandı ve bu doğrultuda mevzuata "Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici barınma merkezlerine yerleştirilen öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir" hükmü eklendi. Bunun yanında öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların ve pansiyonların güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması; yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması hâlinde öğrencilerin ikamet veya geçici ikametlerinin öğrenim görülecek okula uzaklığı ve toplu taşıma hizmetleri göz önünde bulundurulmak suretiyle çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilecek. Taşıma hizmetinin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci ile velilere öğrenci taşıma uygulaması hakkında bilgilendirme eğitimi verilecek.

ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ UYGULAMASI Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci ve kursiyerler dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilecek. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğrenci taşıma uygulaması kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlandırılacak. Yemekler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre temin edilecek. Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında sunulacak yemek hizmeti alımlarında öğretmenevleri, yemek üretimi yapan döner sermayeli okullar ile ilgili mevzuatı doğrultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerine öncelik verilecek. Yemek bedeli, ilgili okul ve kurum hesabına aktarılacak. Yemek hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına, sağlığa uygunluğuna ve zamanında öğrenciye ulaştırılmasına gerekli özen gösterilecek. Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yemek hizmeti sunulan okullarda eğitim gören kapsam dışındaki öğrencilerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilenlere de öğle yemeği verilebilecek.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.