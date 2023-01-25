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TAŞERONA KADRO 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek ve kimleri kapsayacak, şartları neler?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsayacak?

Taşerona kadro son durum , binlerce işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 90 bin taşerona kadro araştırmaları hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro düzenlemesinin teknik çalışmalarının yapıldığını açıklamıştı. İşte, 2023 taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeleri...

Giriş: 25.01.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sözleşmeli personele kadro detaylarının netleşmesinin ardından gözler Taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. 458 bin 615 personelin kadroya geçişini sağlayacak olan yasa teklifi, TBMM'de kabul edilirken 90 bin taşeron işçiye kadro teknik çalışmasının yapıldığı açıklanmıştı. İşte, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor? sorusuna ilişkin olarak merak edilenler...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ!

    Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanası ardından yürürlüğe girmesi ve müracaat sürecinin başlaması bekleniyor.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro verileceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

  • BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

  • THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU

    TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" 

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