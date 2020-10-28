Otomobil fiyatına ayakkabı!

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki otelde kapılarını ziyaretçilere açtı.
DHA'nın haberine fuara tamamı yerli 100 firma katılırken, 1000'in üzerinde yabancı sektör temsilcisi de ayakkabıları görmek için Antalya'ya geldi. Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen fuarla birlikte ayakkabı üreticisi hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergiledi.
OTOMOBİL FİYATINA AYAKKABI
İstanbul merkezli bir ayakkabı firması, fuar için özel olarak tasarladığı ayakkabıyı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Üzerinde değerli taşların yer aldığı ve kadınlar tarafından tamamen el işçiliğiyle 1 aylık surede tamamlanan 37 numara topuklu ayakkabı, fuara damgasını vurdu.
Ayakkabı, adını açıklamak istemeyen bir Türk iş insanı tarafından 13 bin dolar (yaklaşık 104 bin TL) karşılığında satın alındı. Ayakkabı, önümüzdeki yıl İtalya'da ve Rusya'da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek.
Ekspohoes CEO'su Erkan Demir, yabancı sektör profesyonellerinin Türk ayakkabı sektörüne ilgisinin üst seviyede olduğunu söyledi.
Dünyanın dört bir yanından ilgi gösterildiğini anlatan Demir, bu yılki ihracat hedeflerinde, pandemi nedeniyle yüzde 20'lik küçülme yaşandığını söyledi.
Fuarda ilginin 104 bin TL'lik ayakkabı üzerinde toplandığını anlatan Demir, "Kadınlar tarafından, 1 aylık sürede el işçiliğiyle üretildi. Deri bir ayakkabı ve üzerinde değerli taşlar var. Özel bir tasarım. Bir Türk iş insanı tarafından satın alındı. Değeri 104 bin TL. Bu ayakkabı 'Türk Malı' etiketiyle dünyada sergilenecek" dedi.
Ayakkabıyı deneyen Alisa Atamanova, kendisine böyle bir ayakkabı hediye edilmesi halinde çok mutlu olacağını, ayakkabıyı çok beğendiğini söyledi. Üzerindeki taş işlemelerin ve tasarımımın çok farklı olduğunu söyleyen Atamanova, ayakkabıyı denedikten sonra çok rahat olduğunu da sözlerine ekledi.
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