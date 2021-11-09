Taş kırma makinesinin içine düşen işçiden acı haber!

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü.

Taş kırma makinesinin içerisinde feci şekilde can veren Ersoy’un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.