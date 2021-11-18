Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

'Taş devri arabası' ile engelleri aşıyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 12 yaşındaki zihinsel engelli Abdülkerim Muhçu, çevreden topladığı odun parçaları ile tasarladığı; direksiyonu, vitesi ve emniyet kemeri de olan aracıyla engelleri aşıyor. Araç tutkusu olan Muhçu, hafızalara kazınan 'Taş Devri' adlı çizgi filmdeki araçları andıran tasarımıyla gezip, eğlenceli zaman geçiriyor. Ailesi ise Abdülkerim'in iyi mesleki eğitim almasını istiyor

18.11.2021 - 12:03 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Feyzi-Aysel Muhçu çiftinin doğuştan zihinsel engelli tek çocukları Abdulkerim Muhçu, çevreden topladığı odun parçaları ile tasarladığı; direksiyonu, vitesi ve emniyet kemeri de olan aracıyla engelleri aşıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre Muhçu, hafızalara kazınan ‘Taş Devri’ çizgi filmdeki araçları andıran tasarımlı aracıyla geziyor; ağzıyla motor ve korna sesi çıkarıp, keyifli zaman geçiriyor.

     

  • Engelleri aştığı aracına; çamaşır ipinden emniyet kemeri, yağmurdan korunmak için branda örten Muhçu, tutkusunu gerçeğe dönüştürmeyi hayal ediyor.

     

  • ‘YETENEĞİ VAR BİLİYORUM’

    Anne Aysel Muhçu, Abdülkerim'in iyi bir mesleki eğitim almasını istediğini belirterek, “Oğlum zihinsel engelli doğdu. Bizim maddi durumumuz yok. Ona istediğini alamadık, oyuncak alamadık. Abdulkerim de arabaları çok seviyordu. 7 yaşında başladı kendine kullanılmayan malzemelerden arabalar, oyuncaklar yapmaya. Yakmak için topladığımız çürük odunlardan araba yapıyor. Odunlardan çiviler çıkartıyor, onlarla çakıyor arabasını. Bir sürü araba yaptı.

     

  • Arabaları ile ilçeye kadar gidiyor. Dönerken arabaları ağır diye sırtından çıkartıp yol kenarında park edip geliyor sonra nereye park ettiğini bulamayıp yeniden bir araba yapıyor. Onun güzel bir yeteneği var biliyorum. Bu yeteneğe göre mesleki bir eğitim almasını istiyorum. İleride biz öldüğümüzde kendine yetebilsin istiyorum” dedi.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.