Arabaları ile ilçeye kadar gidiyor. Dönerken arabaları ağır diye sırtından çıkartıp yol kenarında park edip geliyor sonra nereye park ettiğini bulamayıp yeniden bir araba yapıyor. Onun güzel bir yeteneği var biliyorum. Bu yeteneğe göre mesleki bir eğitim almasını istiyorum. İleride biz öldüğümüzde kendine yetebilsin istiyorum” dedi.