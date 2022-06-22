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Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları: Tarzan Rıfkı konusu ne, oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı nerede çekildi, kaç yapımı?

Tarzan Rıfkı konusu ne, oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın sevilen filmi Tarzan Rıfkı 22 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın üslendiği Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. İşte, Tarzan Rıfkı oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenler...

22.06.2022 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun başrollerini paylaştığı Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Tarzan Rıfkı 22 Haziran Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yayınlanırken "Tarzan Rıfkı konusu ne, oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi nerede çekildi? soruları gündeme geldi. İşte, oyuncu kadrosu ve konusu...

  • TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NE?

    Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

  • TARZAN RIFKI OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

    Suna Yıldızoğlu - Melahat

    Asuman Arsan

    Saadettin Erbil - Abdullah

    Ece Berkant - Gül

    Dinçer Çekmez - Zeki

     

    Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

    Yadigar Ejder - Bitirim

    Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

    Adem Taşay

    Ekrem Dümer - Polis müdürü

    Coşkun Göğen

     

    Demiray Erül - Komiser Asım

  • TARZAN RIFKI FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

     Yeşilçam'ın sevilen filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Orman sahneleri Sarıyer'in Kemerburgaz ormanlarına yakın bölgede çekildi.

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