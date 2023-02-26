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İstanbul'da 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

İstanbul'da 3 çocukları olan çiftin tartışması cinayetle sonlandı. Tartışmada eşi tarafından bıçaklanan Yılmaz Yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 26.02.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! - Haberler
DHA

İstanbul'da, eşi tarafından bıçaklanan Yılmaz Yolcu (42) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocukları olan Necibe Yolcu (38) ile Yılmaz Yolcu (42) çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmada Necibe Yolcu, eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakladı. Gürültü ve bağırma seslerini duyan komşuların bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler ağır yaralı haldeki Yolcu'yu Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak, Yılmaz Yolcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Necibe Yolcu'yu gözaltına aldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

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