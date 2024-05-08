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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi! - Güncel haberler

        Antalya'da kan donduran görüntü! Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!

        Antalya'da insanın kanını donduran bir görüntü kaydedildi. Olayda bir kişi iddiaya göre köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi. Saldırganın gözaltına alındığı ve yaralanan kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:52
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        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
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        Antalya'da Şaban T. (43), köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S.'yi (41) ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükledi.

        DHA'nın haberine göre devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S.'yi kurtardı. Orhan S. hastanede tedavi edilirken, Şaban T. ise gözaltına alındı.

        KÖPEK TARTIŞMASI İDDİASI

        Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şaban T., köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T., Orhan S.'yi ayağından iple otomobilinin arkasına bağladı.

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        Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürükledi. Otomobil, yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada, olay yerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaş Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, durumu fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri, otomobili durdurdu.

        GÖZALTINA ALINDI

        İpi kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma, Şaban T.'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen Orhan S., tedavisinin ardından taburcu oldu. Şaban T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklendiği anlar yer aldı.

        SERBEST BIRAKILDI

        Korkunç olayda tartıştığı Orhan S.'yi ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürüklediği suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban T.'nin işlemleri tamamlandı. Şaban T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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