Eşiyle boşanma aşamasında olan Sefa D. (25) eşinin kardeşi Abbas Uğuz ile Külhan Mahallesi 13. Sokak'ta karşılaştı.

AA'nın haberine göre, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa D. yanındaki tabancayla Uğuz'u bacağından yaraladı. Uğuz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.