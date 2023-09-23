Tartıştığı kadını bıçakla öldürdü!
Kırklareli'nde, 43 yaşındaki S.G. isimli kadının evine giden 34 yaşındaki M.B., yaşanan tartışmanın ardından S.G.'yi bıçakla öldürdü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı M.B., gözaltına alınıp emniyete götürüldü
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde, S.G. (43) isimli kadın ile evine gelen M.B. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLADI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, kadını bıçaklayıp kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.B. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.