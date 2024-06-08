Tartıştığı eşini darbederek öldürdü

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Olay, saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.T. ile eşi Nursel Türkmen arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, eşi Nursel Türkmen’i öldüresiye darbetti. Talihsiz kadın ağır darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Türkmen'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, eşini darbederek öldüren M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ Nursel Türkmen'in yapılan ilk incelemeye göre, boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi. Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan M.T.'nin, eşinin isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi. Nursel Türkmen ile M.T.'nin 15 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 14 yaşlarında bir kızlarının olduğu öğrenildi. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.