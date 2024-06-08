Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tartıştığı eşini darbederek öldürdü - Güncel haberler

        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan tartışmada 59 yaşındaki kocası M.T. tarafından darbedilen 50 yaşındaki Nursel Türkmen, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan koca aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.T. ile eşi Nursel Türkmen arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, eşi Nursel Türkmen’i öldüresiye darbetti. Talihsiz kadın ağır darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Türkmen'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, eşini darbederek öldüren M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ

        Nursel Türkmen'in yapılan ilk incelemeye göre, boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi. Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan M.T.'nin, eşinin isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi. Nursel Türkmen ile M.T.'nin 15 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 14 yaşlarında bir kızlarının olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Başkent'te sağanak yağış
        Başkent'te sağanak yağış
        Belçika'da öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi
        Belçika'da öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa