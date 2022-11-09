Tarsuslulardan tepki: 'Gizemli ev'de kimse kaybolmadı

Türkiye'de bir dönemin önemli olaylarından biri olan Mersin’in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ kazısı ile ilgili iddialara, mahalle sakinleri son verilmesini istiyor.
İHA'da yer alan habere göre, 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı hakkında ve o dönem tüm Türkiye'yi merak ettiren olayların devamında yapılan kaynağı belli olmayan haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
EV HARABEYE DÖNDÜ
82 Evler Mahallesi 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen ikametin sokağı sessizliğini korurken, kazı ile ilgili çıkan haberlere, “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu” diyerek tepki gösterildi.
82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kazı alanının yakınında bulunan bazı evlerin bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Kazı yapılan ev şu an harabeye döndü.
"1 SENE OLDU, KAPANDI BİTTİ"
Haberlere tepki gösteren Yusuf Kemal Rüya, yıllarının bu sokaklarda geçtiğini, denildiği gibi kimsenin kaybolmadığını söyledi. Rüya, “Bu mahallenin çocuğuyum. Yıllardır burada büyüdüm. Çok top oynadık, son dönemlerde burada bir kazı çalışması oldu. Kazıdan sonra bir dizi haberler atıldı ortaya. Yok boyutlar arası geçiş gibi benzeri şeyler atıldı. Böyle bir şey yok, bizi tedirgin ediyorlar, esnafı tedirgin ediyorlar. 15 kişinin kaybolduğu yalanı ortaya atıldı. Telefonlar da çekiyor. Buraları ucube hale getirip insanları ürkütmenin gereğinin olmadığını düşünüyoruz. Bu tür yalan haberlerin son bulmasını istiyoruz” dedi.
82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat ise, yazıldığı gibi bir şeyin olmadığını, “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu” diye tepki gösterdi. Altunkanat, “82 Evler Mahalle Muhtarı olarak buranın kazı yapıldığından bu yana olan bitenden haberim var. Yani haberim var derken, devletin yaptığı kazı devletin güvencesi altında yapıldı. 1 sene çalışma oldu, kapandı bitti. Şimdi de tutturmuşlar, yalan haberlerle yok adamlar kayboldu. Hayırdır burası Eshab-ı Kehf 7 Uyurlar Mağarası mı oldu. Mağara mıydı burası, millet ziyarete mi gelecek. Böyle şeyler yok, orada telefon da çekiyor, orada insanlar da yaşıyor. Kaç sene geçti, neden şimdi adam kayboldu diyorlar. 5 senedir akılları neredeydi” şeklinde konuştu.
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