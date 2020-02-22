Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus merkez Yeni Mahalle 4605 sokak üzerinde sürücü H.Ç idaresindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, ağır şekilde yaralandı. Öykü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Öykü Buğlem Güngör, ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşama gözlerini yumdu.

Acı haberi duyan yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.