Tarlalardaki halılar kadın işçilerin emekleriyle pastelleşiyor

LİSELİ SENA DA TARLALARA HALI SERİYOR

Lise öğrencisi Sena Orman da yıkanan halıları tarlalara serdiklerini anlattı.

Kendisi gibi öğrenci olan kız arkadaşlarıyla halıları günlük kontrol ettiklerini, yönlerini değiştirdiklerini ifade eden Orman, "Kışın okuldayım, yazın da burada çalışarak harçlığımı çıkarıyorum. Tek hayalim üniversitede güzel bir bölüm kazanarak iyi bir meslek sahibi olmak" dedi.