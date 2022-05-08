Tarlalar gelincikle süslendi

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Mahalledeki bazı tarım alanlarını gelincikler kapladı. Otomobilleriyle yoldan geçen birçok kişi, yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektiriyor.

Gelinciklerle fotoğraf çektiren Sibel Türk, manzarayı kaçırmak istemediğini ve bu nedenle yolda durduğunu söyledi.

Sibel Türk, "Gelinciklerden de çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Baharın gelmesiyle doğadaki uyanışın en güzel anlarından birisine şahit olmak beni mutlu etti." dedi.