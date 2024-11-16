Arabacı, "Kötü tabloyu şu an için hiç düşünmek istemiyoruz. Çünkü kurak bir yıl geçirdik, geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz buğdayda verimimiz çok kötü değildi ama fiyat kötüydü. Ayçiçeğinde fiyattan ziyade kuraklık vardı, hiç biçilemeyen arazi vardı. Çeltikte su sorunu vardı. Çok zor bir yıl atlattık. Üreticimiz bu geçtiğimiz yıl içerisinde, bu bahsettiğim buğday, ayçiçeği, çeltik, bu ürünlerin hiçbirinden para kazanamadı denilecek seviyede. Hatta ayçiçeğinde birçok üreticimiz kendi tarlasında zarar etti. O yüzden bu önümüzdeki süreçte; 'buğdayı ektik, kurak gitti, ne olur?' diye inanın bu kötü tabloyu hiç göz önünde bulundurmak istemiyoruz, düşünmek istemiyoruz. İnşallah Allah büyük, önümüzdeki süreçte yağışlar da gözüküyor. İnşallah yağışlar olur. Bu önümüzdeki süreçte, bu yağışları ve ürünün çıkışını, gelişimini takip ederek yine bununla ilgili bir yorum yaparız. Ama şu an inanın o kötü, karamsar tabloyu düşmek istemiyorum" diye konuştu.