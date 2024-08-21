Tarkan, kızı Liya'nın ilk okul gününü paylaştı

"HEM MUTLU HEM BURUK HİSSLER İÇİNDEYİZ"

Tarkan, yaptığı o paylaşıma; "Kızımızın ilk okul günü bugün. Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya'mız." ifadelerini not düştü.

Fotoğraflar: Instagram