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        Haberler Magazin Tarkan, kızı Liya'nın ilk okul gününü paylaştı

        Tarkan, kızı Liya'nın ilk okul gününü paylaştı

        Tarkan'ın kızı Liya, okula başladı. Ünlü şarkıcı, bu özel anın heyecanını ve duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, "Kızımızın ilk okul günü bugün. Hem mutlu hem de buruk hisler içindeyiz; zaman çok hızlı geçiyor, çocuklar çabucak büyüyor" ifadeleriyle duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:22
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          2016'da Pınar Dilek ile evlenen ünlü şarkıcı Tarkan'ın 6 yaşındaki kızı Liya, okul hayatına ilk adımını attı.

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          51 yaşındaki ünlü şarkıcı, eşi ve kızıyla birlikte olduğu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, kızı Liya'nın okula başlamasının verdiği mutluluğu ve gururu dile getirdi.

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          "HEM MUTLU HEM BURUK HİSSLER İÇİNDEYİZ"

          Tarkan, yaptığı o paylaşıma; "Kızımızın ilk okul günü bugün. Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya'mız." ifadelerini not düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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