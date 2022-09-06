İzmir’in Kurtuluşu’nun 100.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan Tarkan'ın konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı hayranları tarafından merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinde ünlü şarkıcı Tarkan konser verecek. Büyük yankı uyandıran Tarkan konseri için ilk müjde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yüksek bir katılım sağlanması beklenen Tarkan konserine ise sayılı günler kaldı. Peki, Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi, nerede yapılacak? İşte detaylar…