Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile sarıldığı sevgi dolu fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı kareye, "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda bir daha anlıyorum ki sevgiye sığınma zamanı. Ailemize, sevdiklerimize sarılma zamanı." notunu düştü.

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