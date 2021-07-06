"BABA-KIZ KİTAP OKUDUK BUGÜN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tarkan, kızı ile birlikte kitap okurken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. "Baba-kız kitap okuduk bugün. Çok keyifliydi, çok tatlıydı" diyen şarkıcı, "Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp, yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep" ifadelerini kullandı.

Tarkan, "Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor" sözleriyle anne-babalara tavsiyelerde bulundu.

"TAVSİYE EDERİM"

Şubat ayında vefat eden Doğan Cüceloğlu'nun 'İçimizdeki Çocuk' kitabıyla poz veren Tarkan, paylaşımında ünlü psikoloğu anmayı da ihmal etmedi.

Ünlü isim, "Sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım. Nurlar içinde yatsın. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu... Öğretileriye hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek. Yeni başladığım 'İçimizdeki çocuk' kitabını herkese, özellikle anne-babalara tavsiye ederim" dedi.