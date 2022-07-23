Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı

Sözleriyle ve klibiyle çok konuşulan 'Geççek' şarkısından sonra yeni parçası merakla beklenen Tarkan, 'Yap Bi Güzellik'i hayranlarıyla buluşturdu. Şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

"Yap Bi Güzellik"in sözleri şöyle:

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha



Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere



Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna



Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım



Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım



Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım