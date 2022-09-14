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Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

Tarkan'ın bağış yeri belli oldu

Tarkan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlamada verdiği konserin ücretini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı

14.09.2022 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökmüştü.

  • Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşmişti. Vatandaşlar, ünlü şarkıcının sahne aldığı gecede hep birlikte ritim tutarak, dans etmişti. 

  • BAĞIŞ YERİ BELLİ OLDU

    Tarkan'ın verdiği konserin ücretini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladığı öğrenildi. Darüşşafaka Cemiyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Türkiye’nin 'Megastar'ı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu.

    2017'de Darüşşafaka yararına konser vererek, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndaki "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan 'Megastar', yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak.

  • "BU KONSERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

    Tarkan, verdiği konserin ardından Instagram hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulunmuştu. 'Megastar', yayınladığı gönderide, "Güzel İzmir, canım İzmir... Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip, tarihe geçmişiz. Vay be! Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti... Hiç unutmayacağım bu konseri... Sizi seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • Tarkan, daha sonra bir paylaşım daha yapmış ve şunları söylemişti:

    Ne kadar özlemişiz tek yürek olup, atmayı... Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi... Yeniden umutla dolmayı... Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı... Çünkü biz biliriz; aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozağini oluşturan... Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız aslolan... Dün geceki konserde karşımda işte böyle bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan... Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi... Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi...

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