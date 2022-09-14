Tarkan, daha sonra bir paylaşım daha yapmış ve şunları söylemişti:

Ne kadar özlemişiz tek yürek olup, atmayı... Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi... Yeniden umutla dolmayı... Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı... Çünkü biz biliriz; aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozağini oluşturan... Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız aslolan... Dün geceki konserde karşımda işte böyle bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan... Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi... Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi...