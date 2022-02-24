"Desteğiniz için teşekkürler"

Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarına teşekkür etti.
49 yaşındaki sanatçı, sevenlerine şu sözlerle seslendi:
Merhabalar, geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım 'Geççek' ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam... Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de iyi ki varsınız.
'MEGA' ÖNLEM!
Geçtiğimiz günlerde özel arabası ile evinden çıkan ve soluğu Levent'teki stüdyosunda alan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına görüntü vermemek için herkesi seferber etmişti.
Siyah filmle kaplı otomobilinin içinde zar zor objektiflere yansıyan Tarkan, arabasından inmeden garaj kapısının açılmasını istemişti. Görevlilerin isteğini yerine getirmesinden sonra da aracından inmeyen 'Megastar', kepenklerin kapanmasını beklemişti.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADI
Yine tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, bir süre daha aracından inmeyerek, görevlilerin etrafa dikkatlice bakmasını ve görüntü alınmamasını istemişti.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Tarkan, sonrasında hızlıca stüdyoya girmişti.
'GEÇÇEK'İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO
Öte yandan yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Geççek' adlı şarkı, YouTube'da 21 milyon, Instagram'da 11.8 milyon, Twitter'da ise 13.7 milyondan fazla görüntüleme almıştı.
'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.
"ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"
Şarkı, ayrıca Türkiye'nin gündemine de oturmuştu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması yerine, "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.
"DİLERİM Kİ HEPİNİZE İYİ GELİR" DEMİŞTİ
'Megastar', 'Geççek'i nasıl yazdığını, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." sözleriyle açıklamıştı.
'GEÇÇEK'İN SÖZLERİ
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim.
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