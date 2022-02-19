"SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKIYORUM"

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkisiyle alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkartıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum." diye konuştu.