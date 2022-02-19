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Şevval Sam: Tarkan bizim göz bebeğimiz!

Önceki gün Eda Ece ile birlikte Etiler’de objektiflere yansıyan Şevval Sam, Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili konuştu. Sam, "Tarkan bizim göz bebeğimiz. Helal olsun ona, başka da bir şey demiyorum" dedi

19.02.2022 - 13:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam ile kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Eda Ece, önceki akşam Etiler’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam ile Ece'nin keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

  • "BAMBAŞKA BİR EDA ECE OLDUĞUNU GÖSTERDİM"

    Muhabirlerin "Maske Kimsin Sen?" programının final olmasını hatırlatınca Eda Ece, "Gerçekten çok severek yaptığım bir işti, çok erken bitti. Oradan bambaşka bir Eda Ece olduğumu gösterdim, diziye göre." dedi.

  • "AŞK TEK KİŞİ YAŞANMAZ!"

    "14 Şubat Sevgililer Günü" hakkında konuşan Şevval Sam, "Aşk tek kişiliktir." ifadelerini kullandı. Araya giren Eda Ece ise, "Aşk tek kişi yaşanmaz, iki kişiliktir." diyerek Sam’ı düzeltti.

  • "SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKIYORUM"

    Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkisiyle alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkartıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum." diye konuştu.

  • "TARKAN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

    Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili sorulara yanıt veren Şevval Sam da, "Tarkan bizim göz bebeğimiz. Helal olsun ona, başka da bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı. Ardından ikili, kendi arabalarına binerek, hızla oradan uzaklaştı.

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