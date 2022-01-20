Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek

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Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Aksu'nun şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada polemik yarattı.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK DEĞERLERİNDENDİR"

Megastar Tarkan'dan Aksu'ya destek geldi. Instagram hesabından Sezen Aksu ile çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o... Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.

Bugünün 'Tbt'si de Sezen'le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde herkesi ekip, baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun.