MESAM'dan Sezen Aksu paylaşımı

MESAM'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Sanat, dünyayı güzelleştirmek için vardır. Ve bunu ancak özgür bırakıldığında gerçekleştirebilir. Sanata verilecek her türlü tepki yine sanatla ifade edilmelidir. Son günlerde, ülkemizin ve geleceğimizin sanat miraslarından biri olan Sezen Aksu'nun maruz bırakıldığı durumu üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz. Yöneticilerimiz ve tüm kamuoyundan sanata, sanatçıya ve insani değerlere vicdan, sağduyu ve hoşgörüyle sahip çıkmalarını bekliyoruz. Saygılarımızla.
MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ'DEN DE DESTEK GELDİ
"SEZEN AKSU BU ÜLKENİN KÜLTÜREL MİRASIDIR"
Öte yandan sanatçı Burhan Şeşen de sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sezen Aksu'ya destek verdi.
Şeşen paylaşımında şu ifadelerde bulundu:
Sezen Aksu sadce bir besteci ve yorumcu değil, aynı zamanda bu ülkenin kültür mirasıdır. Onu korumamız, kollamamız, daha güzel şarkılar üretebilmesi için gereken atmosferi yaratmamız gerekir.
"Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey" derken şair, bu yaşadıklarımızı nasıl açıklayacağız bu dünyayı kendilerinden emanet aldığımız çocuklarımıza...
Bizler bu anlamsız ve yapay gerginliğin bir an evvel sonlandırılmasını ve bağlığ olduğumuz Kültür ve Trizm Bakanlığı'nın da bu konuda sanat ve sanatçıdan yana tavır koymasını bekliyoruz.
NE OLMUŞTU?
Zonguldak'ta yaşayan bir vatandaş, Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva için geçen sözler sebebiyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı da isim vermeden yaptığı açıklamada, "Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması en hafif tabirle saygısızlıktır" denildi.
İŞTE O ŞARKI SÖZLERİ
Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkıda tepki çeken sözler şu şekilde:
"Selam söyleyin, O Cahil
Havva ve Ademe..."
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