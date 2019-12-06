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Milyonların sevgilisi olan Tarkan, yeni yıla yaklaşık 3000 kişiyle 'Merhaba' diyecek. Geçtiğimiz yıllarda da iki kez Elexus Hotel'in sahnesinde sevenleriyle yılbaşını karşılayan Megastar, bu yıl da aynı adreste olacak.