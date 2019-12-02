Tarkan, "Zürih, seni görmeyeli 20 yıl oldu. Bunca yılın üstüne bugün beni çok soğuk bir havayla karşıladın ama bu gece benim şarkılarımla ısınacaksın. Hepinizi çok özledim. Bu gece benimle ısınmaya var mısınız?” diyerek kendisini izlemeye gelenlerle duygularını paylaştı.