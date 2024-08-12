Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na: İyi ki varsın yoldaşım
Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nun 38'inci yaşını duygusal bir mesajla kutladı; "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım..."
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29 Nisan 2016'da evlenen, kızları Liya'yı 2018'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan Tevetoğlu uzun süredir Almanya'da yaşıyor.
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İş için yılın belirli kısımlarında Türkiye'ye gelen Tarkan Tevetoğlu, eşi Pınar Tevetoğlu'nun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
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"SENİ SEVİYORUM"
38'inci yaşına giren Pınar Tevetoğlu ile objektif karşısında poz veren Tarkan, eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı; "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım... Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" notuyla yayımladı.
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