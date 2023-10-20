Tarkan'dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl marşı: Sen rahat uyu
Tarkan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 'Sen rahat uyu' adında bir marş yaptı
Tarkan; ‘Sen Rahat Uyu’ adlı marşı, Cumhuriyet’in 100'üncü yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yaptığı marşının sözlerinin tamamını yayınladı.
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman
Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir duyuru yapmıştı.