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        Haberler Müzik Tarkan'dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl marşı: Sen rahat uyu

        Tarkan'dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl marşı: Sen rahat uyu

        Tarkan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 'Sen rahat uyu' adında bir marş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:05
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        Tarkan'dan Cumhuriyet marşı
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        Tarkan; ‘Sen Rahat Uyu’ adlı marşı, Cumhuriyet’in 100'üncü yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yaptığı marşının sözlerinin tamamını yayınladı.

        Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

        Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam

        Sana olan bu aşk ebediyete kadar

        Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

        Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

        O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

        Sana olan bu aşk ebediyete kadar

        Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

        Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını

        Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

        Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

        Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an

        Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

        Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

        Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

        Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

        Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir duyuru yapmıştı.

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        #tarkan
        #Cumhuriyet

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