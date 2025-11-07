TARİŞ : Pamuk üreticisi için acil destekleme modeli şart

Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk üreticisinin son yılların en zorlu sezonunu yaşadığını belirterek, devletin Aralık-Ocak aylarında geç kalmadan yeni bir destekleme modeli açıklaması gerektiğini söyledi.

Pamukta bu sezonun son yılların en kötü dönemlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Özer, "Üreticimiz memnun değil. İyi verim alan üretici bile borcunu ödeyemiyor. Bu tablo sürdürülebilir değil. Devletimize büyük iş düşüyor. Türkiye genelindeki pamuk üreticisi yeni bir destekleme modeliyle desteklenmeli" dedi.

Pamuk fiyatlarının dünya piyasalarıyla paralel gittiğini ancak sorunların tekstil sektörü gibi bağlı sektörleri de etkilediğini belirten Özer, "Pamuk yalnızca bir tarımsal ürün değil, sanayinin kalbidir. Pamuktaki kriz, iplikten tekstile kadar zincirleme etki oluşturuyor. Bu nedenle devletin çok acil müdahale etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MALİYET YÜKSEK, VERİM DÜŞÜK, KAZANÇ AZ"

Söke Ovası’nda üreticinin pamuktan uzaklaşmaya başladığını da dile getiren Özer, "Şu anda başlayan buğday ekimi ovanın en az yüzde 50’sini kapsayacak gibi görünüyor. Sorun sadece kuraklık değil; maliyet yüksek, verim düşük, kazanç az. Üreticinin pamuk üretimi ile ilgili kafası oldukça karışık. Eğer üretici bugün korunmazsa, yarın Türkiye pamuk ithalatına daha da bağımlı hale gelir. Devletimizin bu duruma kayıtsız kalmaması gerekiyor" dedi.

Sezon başında 30-35 milyon kg pamuk alımı hedefi koyduklarını hatırlatan Başkan Özer sözlerini şöyle devam eti: "Şu ana kadar 22 milyon kg alım gerçekleştirdik. Pamuk hasadının yüzde 95’i tamamlandı. Bu rakam 23-24 milyon kg’a çıkabilir. Verim düşüklüğü hedeflerimizi etkiledi. Sadece biz değil, diğer sektör kuruluşları da hedeflerini tutturamadı. Söke Ovası’nda bu sezon 70-80 bin ton kütlü pamuk üretimiyle kapanmasının öngörülüyor. Söke’de üretilen pamuğun üçte biri yine Söke TARİŞ’e geldi. Geçen sezonki alım miktarını, bu yıl da yakaladık."