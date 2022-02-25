Tarımsal destekleme ödemesi bugün yatırılacak

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “546 milyon 987 bin 561 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. Süt Desteği; 292 milyon 29 bin 225 lira, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteği; 87 milyon 788 bin 515 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği; 138 milyon 270 bin 18 lira, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği; 8 milyon 749 bin 234 lira. Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği; 6 milyon 983 bin 25 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği; 1 milyon 33 bin 839 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği; 12 milyon 133 bin 705 lira” ifadelerini kullandı.