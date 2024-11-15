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        Haberler Gündem Çevre Tarımda "bilinçsiz drone kullanımı" uyarısı! | Son dakika haberleri

        Tarımda "bilinçsiz drone kullanımı" uyarısı! Uzmanlar tarıma verdiği zararı anlattı

        Tekirdağ'da düzenlenen "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştayda konuşan Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, operatörlerin drone'la ilaçlama sonrasında atıklarla mücadele etmesi gerektiğini belirterek, özellikle tarımda bilinçsiz drone kullanımının verdiği zararlara vurgu yaptı. Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da çiftçilerin tarım arazilerinde kullandıkları drone'larda doğru ilaçlama ünitesi seçmeleri gerektiğini belirterek, drone'ların bilinçli kullanılmasıyla pestisit ve gübre kullanımının azalabileceğine dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:59
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        Tarımda "bilinçsiz drone kullanımı" uyarısı!
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        Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği ev sahipliğinde rektörlük konferans salonunda dün, "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştay düzenlendi.

        Tekirdağ NKÜ Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, dünyada tarım alanlarının küçülmesiyle tarımda yeni teknolojileri ve teknikleri geliştirmenin öneminin arttığını belirtti. Tarımda kullanılan drone teknolojisinin oldukça hızlı geliştiğini, drone'ların tarım alanlarında önemli derecede tasarruf sağladığını ve işleri hızlandırdığını aktaran Çelen, "Dünya nüfusunun artması tarım alanlarının küçülmesi bizi yeni teknolojileri, yeni teknikleri uygulamaya bırakıyor. Bunları geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

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        "BİLİNSSİZ KULLANIMLA DEZAVANTAJA DÖNÜŞÜYOR"

        Çelen, operatörlerin drone'la ilaçlama sonrasında atıklarla mücadele etmesi gerektiğini belirterek özellikle tarımda bilinçsiz drone kullanımının verdiği zararlara vurgu yaptı. Yapay zeka ve insansız hava araçlarının teknolojinin gelişmesiyle tarım alanında da kullanılmaya başladığını aktaran Çelen, şunları kaydetti:

        "Bizim tarımsal üretimimizde çok önemli katkıları var. Bu katkıların kadar ne yazık ki bilinçsiz drone kullanımıyla dezavantaja da dönüşüyor. Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar aynı zamanda bir atığa dönüşüyor. İnsanların pestisit kalıntılarına bağlı olarak gıda zehirlenmesi, kronik hastalık ve diğer sağlığı olumsuz etkileyen sonuçlar yaşaması riski çok fazladır. Zirai drone'larla hassas ilaçlama yaparak sadece ihtiyaç duyulan alanlara pestisit uygulayabilir. Bu sayede, kimyasal kullanımını önemli ölçüde azaltabiliriz. Bunların gereksiz kullanımında mutlaka kaçınmalıyız. Gelecekte, ben yakın arkadaşımın kanser olduğunu duymak istemiyorum. Drone uyguluyoruz ve başarıya ulaşıyoruz ama geride bıraktığımız o atıkları bilmiyoruz. Operatörlerin bunların bilincinde olması gerekli."

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        "DRONE'LARLA BİYOLOJİK MÜCADELE ÖNEMLİ"

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da çalıştayda yaptığı konuşmada, tarım arazilerinde kullanılan drone'larla biyolojik mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

        Her geçen gün gelişen teknolojinin içerisinde drone'ların önemli ölçüde geliştirildiğine aktaran Sayıncı, drone kullanımının büyük tarım arazilerinde, eğimli arazilerde, zor ulaşılabilen yerlerde oldukça fazla tercih edildiğini ifade etti.

        Çiftçilere drone'la mücadelelerinde tavsiyeler veren Sayıncı, "Arazilerde hastalık zararlı etmeni varsa bunları doğru teşhis etmek ve ettirmek zorundayız. Drone'la mücadeleye bu şekilde başlamalıyız"dedi.

        "BİLİNÇLİ KULLANIMLA PESTİSİT VE GÜBRE KULLANIMI AZALABİLİR"

        Sayıncı, drone teknolojisinin çiftçilere önemli faydalar sağladığını dile getirdi. Drone'ların bilinçli kullanılmasıyla pestisit ve gübre kullanımının azalabileceğini anlatan Sayıncı, "Arazide kimyasal mücadeleye başvurusu kaçınılmazsa ve kimyasal kullanılması gerekiyorsa hastalığa, zararlıya doğru bir kimyasal mücadele seçmek zorundayız. Genellikle bir püskürtme sisteminin olması yeterli diye değerlendirilir ancak doğru bir ilaçlama ünitesi seçilmezse damlayı hedefe ulaştıramadığınızdan dolayı yeterince biyolojik etkinlik fayda sağlanmaz"diye konuştu.

        Sayıncı, operatörlerin drone kullanırken tüm etkileri değerlendirmesi ve o şekilde çalışma yapması gerektiğini vurguladı. Drone'la bilinçsiz ilaçlamada kesinlikle fayda elde edilemeyeceğini ifade eden Sayıncı, "Arazide doğru işletme parametrelerini kullanmamız gerekiyor. Drone'da püskürtme basıncı, uçuş yüksekliği, uçuş hızı kullanılan püskürtme memelerinin tipi, püskürtme sistemi oldukça önemlidir. Operatörler mutlaka bunları değerlendirip, o şekilde çalışmalarını yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

        Çalıştayda daha sonra TAGEM Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu Koordinatörü Onur Ayvaz, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dr. Eray Önler ve Arş. Gör. Hasan Berk Özyurt konuşma yaptı.

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