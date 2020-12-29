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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere 826 işçi alınacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

29.12.2020 - 21:01 | Güncelleme: ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu, Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Haberimizde yer alan linkten Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış adaylar, sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

İşe alınacaklar, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 16 Ocak'ta tarihinde yapılacak.

Sonuçlar ve diğer duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak.

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