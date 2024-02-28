SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlendi.

Kura sonuçları ardından asıl ve yedek adaylar, Personel Genel Müdürlüğümüz web sitesinden duyurulacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.