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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı asıl ve yedek isim listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

        Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi alımı kura çekimi canlı ayında noter huzurunda gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekiminin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesini sorguluyor. Bu bağlamda gözler "Tarım ve Orman Bakanlığı asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:10
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi alımı yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura çekimi 27 Şubat'ta tamamlandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 1500 Tarım İşçisi alımı kura sonuçları sorgulama ekrnaı...

        • 2

          2024 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

          Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

        • 3

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

          Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçlarının ardından asıl ve yedek adaylar, Personel Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden duyurulacak.

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 4

          SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR

          İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlendi.

          Kura sonuçları ardından asıl ve yedek adaylar, Personel Genel Müdürlüğümüz web sitesinden duyurulacak.

          İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        • 5

          Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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