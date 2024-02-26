Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuruları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden 19 Şubat tarihi itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından, kura sonuçları ile asıl ve yedek aday listesi açıklanacak. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi...
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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi 27 Şubat Salı günü tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın ekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
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KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.
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Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacak.
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SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR
İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
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Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.
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