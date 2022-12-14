Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesine 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından adaylar, personel alımı tarihleri ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte detaylar...