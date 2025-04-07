Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.211,14 %-1,80
        DOLAR 38,0106 %0,05
        EURO 41,6893 %0,02
        GRAM ALTIN 3.704,06 %-0,18
        FAİZ 46,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,16 %2,79
        BITCOIN 76.897,00 %-2,42
        GBP/TRY 48,7579 %-0,49
        EUR/USD 1,0957 %0,01
        BRENT 63,91 %-2,55
        ÇEYREK ALTIN 6.056,14 %-0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı buna göre şekillendirdik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla düzenlenen "IV. Tarım Orman Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi"nde, ekonomi ve tarım arasındaki güçlü ilişkiyi bir kez daha dile getirmek istediklerini söyledi.

        Tarım sektörünün güçlendirilmesi için bakanlıklar arasında sağlanan işbirliğinin hem sektöre hem de ekonomiye önemli katkı sağlayacağına işaret eden Yumaklı, kalkınma planlarından Orta Vadeli Programlara ve kamu yatırımlarının yönlendirilmesine kadar birçok alanda verilen desteklerin sektörün geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Yumaklı, tarım ve gıda sektörünün, gıda güvenliğini sağlama, büyümeye katkıda bulunma, kırsal kalkınmayı destekleme ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme gibi önemli roller üstlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bu rolleriyle tarım ülkeler için stratejik öneme haiz olmakla beraber, ekonomilerin de lokomotif sektörlerinden birisidir. Biz de hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı da buna göre yön verdik. Bakanlık olarak temel görevimiz, gıda ihtiyacımızı güvenilir ve kaliteli bir şekilde ve uygun şartlarda karşılamaktır. Bunun yolunun ise sürdürülebilir, verimli ve kaliteli üretimden geçtiğini biliyoruz."

        “BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORLARI KIRILDI”

        Sürdürülebilir üretim sağlamak için sektörü tarımsal destekler, kırsal kalkınma hibe destekleri ve uygun faizli finansman seçenekleri gibi uygulamalarla desteklediklerini anımsatan Yumaklı, yapılan çalışmalar neticesinde bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını bildirdi.

        REKLAM

        Yumaklı, ülkenin, sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncü sıraya çıktığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

        "Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasındayız. Bunun yanında ülkemiz, güçlü tarımsal altyapısını ihracatla da taçlandırıyor. Türkiye, tarımda 32,6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir. Tarım sektörümüz, son 6 çeyrektir aralıksız büyüyor. Geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomimize önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Tarım sektörümüz, geçen yıl 2 trilyon 428 milyar lira hasılayla gayrisafi yurt içi hasılamıza (GSYİH) yüzde 5,6 oranında katkı sağladı."

        "TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK KONUMU DAHA DA GÜÇLENDİ"

        Tarım ve gıda sektörünün nüfus artışı, iklim değişikliği, afetler, toprak ve su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Yumaklı, bu sorunların savaşlar, çatışmalar, göçler gibi jeopolitik risklerle birleşince, tarım ve gıda sektörünün stratejik öneminin bir kez daha görüldüğünü anlattı.

        REKLAM

        Yumaklı, bu süreçte toprak, su, teknoloji ve verimlilik kavramlarının ülkelerin gündeminde üst sıralara taşındığını belirterek, verimlilik, katma değer ve kalite artışının sağlanmasıyla dirençli bir sektörün oluşmasında, yeni teknolojilerin tarımsal üretime entegre edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı uygulamaları, nesnelerin internetini, akıllı sulama sistemlerini içeren birçok yenilikçi teknolojiyi üretime entegre etmeye çalıştıklarına işaret eden Yumaklı, "Geleneksel üretim gücümüzü, modern ve akıllı tekniklerle buluşturmaya odaklandık. Yeni teknolojilerle üretim kayıplarımızı azaltmaya, hastalık ve zararlılarla etkin mücadeleye, sulama sistemlerinin optimizasyonu ve dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesine odaklandık. Bu dönüşümde çiftçilerimizin, gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve teknoloji geliştirme uzmanlarımızın da önemli rolleri bulunduğunu belirtmek isterim" dedi.

        Yumaklı, Türkiye'yi tarımda rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu işi de ancak fikir zenginliğimizi harmanlayarak sağlayabiliriz. 6 yıl aradan sonra topladığımız 4. Tarım Orman Şurası'nda, diğer şuralardan farklı olarak atölye çalışmalarını düzenliyoruz. Burada önemli olan konu uzmanı kişilerle durumu enine boyuna istişare etmektir. Atölye çalışmalarında kazanılan tecrübeler, 16 Şura çalışma grubuyla paylaşılıyor. Bugünkü atölyemizde 'Tarım Ekonomisi' konusunu ele alacağız. Çalışma gruplarımız, Şura başlangıcı olan 30 Ocak'tan bugüne 148 toplantı gerçekleştirdi. İnşallah 28-30 Nisan'da Şuramızı toplayacağız, mayıs ayında ise 'Şura Sonuç Bildirgesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Habertürk Anasayfa