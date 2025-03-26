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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Marketlerde bayram haftası! Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan kataloğu indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi açıklandı!

        Tarım Kredi Marketlerde bayram haftası! İşte Tarım Kredi Market kataloğu

        Tarım Kredi Marketler, 26 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğu ile gündeme geldi. Bayram ikramlıklarından, temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok farklı alanda ürün alıcılarını bekliyor. Ramazan Bayramı özelinde kampanyalarla dikkat çeken indirim kataloğunu haberimizde paylaştık. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market yeni kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:56
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        • 1

          Tarım Kredi Marketler Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala "İyi Bayramlar" kampanyası ile yeni kataloğu duyurdu. Tarım Kredi Market kataloğunda bayram kapsamında; şekerleme ve çikolata ürünlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek çeşitleri alıcı ile buluştu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi ile fiyatları…

        • 2

          TARIM KREDİ MARKET BAYRAM KATALOĞU

          Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) : 189,90 TL

          Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

          Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

          Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

          Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (455 g) : 249,90 TL

          Şölen Madlen (250 g) : 219,90 TL

          Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

          Ender Çikolata Çeşitleri (250 g) : 119,90 TL

          Kahve Dünyası Lavi Karışık Çikolata (250 g) : 239,90 TL

          Gofrik Mini (250 g) : 244,90 TL

          Saray Prestij Kaplamalı Fındıklı Gofret (125 g) : 72,90 TL

          Konak Nougat Fındıklı & Susamlı (500 g) : 76,90 TL

          Konak Hoop Bademli Top Gofret (250 g) : 79,90 TL

          Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

          Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

          Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

          Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL

          Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

          Tarım Kredi Türk Kahvesi (100 g) : 42,90 TL

          Tarım Kredi Dibek Kahvesi (100 g) : 49,90 TL

          Kızılay Maden Suyu (6’lı) : 31,90 TL

        • 3

          Solo Kağıt Havlu (16’lı) : 149,90 TL

          Renax Matik Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL

          Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

          Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL

          Parex Trend Klasik Oluklu Sünger (5’li) : 24,90 TL

          Parex Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL

          Selpak Extra Desenli Peçete (200’lü) : 13,90 TL

          Doa Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL

          Clea Islak Havlu (90’lı) : 23,90 TL

          Elit Peçete (200’lü) : 18,90 TL

          Anadolu Beyaz Sirke (2 L) (2’li Alımlarda) : 36,50 TL

          Tarım Kredi Karbonat (100 g) : 36,50 TL

          Elit Çamaşır Suyu (2500 ML) : 36,90 TL

          Elit Cam Temizleyici (1000 ML) : 29,90 TL

          Flowpack Streç Film (150 Metre) : 82,90 TL

        • 4

          Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

          Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

          Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

        • 5

          Tayaş Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee) (500 g) : 72,90 TL

          Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

          Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

        • 6

          Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

        • 7

          Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

        • 8

          Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

        • 9

          Renax Deterjan (8KG) Renkli - Beyaz: 169,90 TL

        • 10

          Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL

          Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

        • 11

          19 MART - 15 NİSAN KATALOĞU

        • 12

          28 MART'A KADAR DEVAM EDEN "YETİŞEN ALIR" KATALOĞU

        • 13
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