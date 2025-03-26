Tarım Kredi Marketler Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala "İyi Bayramlar" kampanyası ile yeni kataloğu duyurdu. Tarım Kredi Market kataloğunda bayram kapsamında; şekerleme ve çikolata ürünlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek çeşitleri alıcı ile buluştu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi ile fiyatları…