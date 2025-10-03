Habertürk
        Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri devam ediyor! Ekim ayı 2025 Tarım Kredi Market aktüel ürünler fiyat listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu Ekim ayı indirim rüzgarı devam ediyor. Ekim ayında Tarım Kredi markette kedi mamaları, sıvı deterjan, süzme çiçek bal, selpak havlu, siyah çay, pirinç, tavuk indirimde yer alıyor. 6 Ekim'e kadar makarna çeşitleri 13,75 TL'den satışa çıktı. İşte, Ekim ayına özel Tarım Kredi Kooperatif indirim listesi ve fiyatları

        Giriş: 03.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:25
