Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri: Ağustos ayına özel Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Ağustos ayı Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu inceleniyor. Markette temel gıda ürünlerinden çay çeşitlerine, kahvaltılık malzemelerden tatlı çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde sabit fiyatlar ve indirimler sunulmakta. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu tamamı
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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, ağustos ayının indirim kampanyasını duyurdu. Raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında siyah çaydan beyaz peynire, bulaşık kapsülünden una, sucuktan yağa kadar birçok temel ihtiyaç ürünü cazip fiyatlarla satışta olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri
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TARIM KREDİ MARKET ÜRÜN FİYATLARI LİSTESİ
1 KG Tiryaki Çayı 209,90 TL
500 g Bergamot Aromalı Çay 89,90 TL
1 KG Tiryaki Çayı 209,90 TL
5 L Mısır Yağı 309,00 TL
4x200 g Pötibör Bisküvi 79,90 TL
2,5 kg Pilavlık Bulgur 69,90 TL
500 ml Sirke Çeşitleri 69,90 TL
40’lı Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 235,00 TL
1 KG Yağlı Salamura Siyah Zeytin 194,90 TL
3 L Sıvı Deterjan Çeşitleri 169,90 TL
170 g Kavrulmuş Antep Fıstığı 139,90 TL
200’lü Peçete 20,50 TL
4 L Sıvı Sabun Çeşitleri 99,00 TL
1-14 Ağustos tarihleri arasında ise klima 21.990 TL’den satışta olacak.
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5 kg Pastalık Böreklik Buğday Unu 89,90 TL
500 g Tam Yağlı Beyaz Peynir 89,90 TL
1,5 KG Tam Yağlı Yoğurt 59,00 TL
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