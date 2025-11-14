Tarım Kredi Kooperatif Market indirim günleri başladı! 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Kooperatif Market 11-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünlerini duyurdu. Tarım kredi marketlerinde özellikle mutfak ihtiyaçlarına özel indirimler müşterilere sunuluyor. 11 Kasım'dan itibaren KOOP Tarım Kredi indirimlerinde 2500 G baldo pirinç 192,50 TL, zeytinyağı 399 TL, toz şeker 86,50 TL, tavuk baget çeşitleri 109,90 TL, kaya tuzu 29.90 TL'den satışa çıktı. İşte 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğu indirimli tam listesi
TARIM KREDİ KATALOĞU 11-17 KASIM 2025
Anadolu Riviera Zeytinyağı - 399 TL
Tavuk Baget Çeşitleri - 109,90 TL
Dana Kuşbaşı Donuk - 209,90 TL
Dana Kangal Sucuk Fermente - 129,90 TL
Dana Macar Salam - 22,50 TL
Namet Hindi Salam - 20 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin - 149 TL
Marmara Birlik Siyah Zeytin - 319 TL
Toz Şeker - 86,50 TL
Anadolu Baldo Pirinç - 192,50 TL
Patlatmalık Mısır - 18,90 TL
Nev Tuz İnce İyotlu Kaya Tuzu - 29,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru - 89,90 TL
Süzme Çiçek Balı - 272,50 TL
Tahin - 104,50 TL
Süt %3,1 Yağlı - 33,90 TL
Pilavlık Bulgur - 89,90 TL
Torku Labne - 89,90 TL
Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir - 175 TL
